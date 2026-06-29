Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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30.06.2026 01:51:21
Meet Andy Burnham, Britain's likely next prime minister
Now that British Prime Minister Keir Starmer announced his resignation, all eyes are on Andy Burnham. The former mayor of Manchester is seen as the favorite to succeed Starmer to lead the United Kingdom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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