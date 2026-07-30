Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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30.07.2026 10:30:11
The Burnham bounce shouldn’t come as a surprise
Labour may be enjoying an uptick in the polls but the public mood remains largely one of disinterestWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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