Megalith Financial Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Megalith Financial Acquisition A lud am 15.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Megalith Financial Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,430 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,03 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at