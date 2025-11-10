Membership Collective Group A legte Quartalsergebnis vor

Membership Collective Group A lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Membership Collective Group A 370,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 333,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at