Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 93 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn passte sein Bewertungsmodell in seinem am Montag vorliegenden Kommentar an die Gewinnwarnung der Stuttgarter an. Die Aktienbewertung bleibe aber attraktiv.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 54,77 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 29,63 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 946 303 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 5,1 Prozent zurück. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen.

