Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|
08.09.2025 12:38:41
Mercedes-Benz will weiter massiv in den USA investieren
DOW JONES--Trotz des unsicheren Umfelds angesichts der anhaltenden Debatte um Einfuhrzölle will Mercedes-Benz in den USA weiter kräftig investieren. "Wir sind sehr sicher, dass der amerikanische Markt für uns strategisch wichtig als Wachstumsmarkt bleibt", sagte CEO Ola Källenius im Vorfeld der Automesse IAA in München. "Das ist der Grund, warum wir massiv in den USA investieren und warum wir dort auch mittel- bis langfristig deutlich wachsen können."
Aktuell sei der DAX-Konzern in den USA gut aufgestellt. Mercedes betreibt das Werk in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama, der als ein Schlüsselstandort für die SUV-Produktion gilt.
"Wir werden weiter in unsere Werke in den USA investieren", ergänzte Källenius. Die dort gefertigten Modelle würden die Fahrzeuge sein, bei denen der Konzern in den USA das meiste Wachstumspotenzial sehe. "Und da, wo es sinnvoll ist, aus den USA zu exportieren, werden wir das tun."
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 06:39 ET (10:39 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shmehr Nachrichten
|
01.08.25
|Daimler Truck-Aktie tiefrot: Daimler Truck senkt Prognose - Stellenabbau in Deutschland (finanzen.at)
|
24.07.25
|Daimler Truck-Aktie stabil: Betriebsrat besteht auf Spar-Vereinbarungen (Dow Jones)
|
08.07.25
|Daimler Truck-Aktie gewinnt: Daimler Truck legt neues Aktienrückkaufprogramm auf und plant Abbau von Jobs (Dow Jones)
|
07.07.25
|Schwacher US-Markt drückt Absatz bei Daimler Truck - Aktie dennoch mit Aufschlag (Dow Jones)
|
17.06.25
|Daimler Truck und Volvo planen gemeinsame Plattform - Aktien im Minus (Dow Jones)
|
11.06.25
|Daimler Truck-Aktie im Plus: Daimler Truck ergattert Lkw-Großauftrag der Bundeswehr (Dow Jones)
|
22.05.25
|Unternehmen mit Tradition: Daimler Truck - Eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
14.05.25
|Daimler Truck-Aktie dennoch in Grün: Ausblick für EBIT und Absatz reduziert (finanzen.at)