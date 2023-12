Merck-Aktie in Grün: Onkologie-Portfolio wird ausgebaut

Die Darmstädter Merck KGaA verstärkt ihr Onkologieportfolio mit der Einlizenzierung eines Wirkstoffkandidaten von der chinesischen Abbisko Therapeutics Co. Ltd.

Der Pharmakonzern gab den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Abbisko zu Pimicotinib (ABSK021) bekannt. Der Wirkstoffkandidat wird zurzeit in einer globalen Phase-III-Studie für die Behandlung von tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT) geprüft. Dabei handelt es sich um einen gutartigen Tumor der Gelenke, der zu Schwellungen, Schmerzen, Steife und eingeschränkter Beweglichkeit der beteiligten Gelenke führen kann und dessen Behandlungsoptionen der Mitteilung zufolge sehr begrenzt sind. Mit der Vereinbarung erhält Merck eine Exklusivlizenz auf die Vermarktung von Pimicotinib in China, Hongkong, Macau und Taiwan, mit einer exklusiven Option auf die Vermarktung im Rest der Welt.

Abbisko wird weiter an der Entwicklung von Pimicotinib arbeiten und erhält von Merck eine Vorauszahlung in Höhe von 70 Millionen US-Dollar, sowie Zahlungen für das Erreichen bestimmter zulassungs- und vermarktungsbezogener Meilensteine und gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich auf die Umsatzerlöse. Darüber hinaus hat Merck die Option, sich unter bestimmten Bedingungen an der Entwicklung von Pimicotinib in weiteren Indikationen zu beteiligen. Bei Ausübung der Option wird eine Optionsgebühr fällig.

Pimicotinib wurde bereits der Status einer bahnbrechenden Therapie (Breakthrough Therapy) der chinesischen Zulassungsbehörde NMPA und der US-Gesundheitsbehörde FDA sowie der Status eines vorrangigen Arzneimittels (Prime) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für die Behandlung von Patienten mit TGCT erteilt, die nicht für eine Operation infrage kommen.

Die Merck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,13 Prozent höher bei 160,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)