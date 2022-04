Merck-Aktie mit kleinem Minus: Merck KGaA erweitert Bioprocessing-Angebot durch MAST-Plattform

Dabei handelt es sich um ein automatisiertes System für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren, wie der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck erklärte, ohne finanzielle Details der Transaktion zu nennen. Gegenüber der manuellen Probenahme ermögliche die MAST-Plattform eine höhere Probenahmefrequenz sowie das Erfassen von Echtzeitdaten einschließlich Produktattributen. Bei einem durchschnittlichen Zellkulturprozess könnten so mehr als 80 Arbeitsstunden eingespart werden.

Auf XETRA verliert die Merck-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,34 Prozent auf 189,60 Euro. Für Papiere von Lonza geht es an der Schweizer Börse SIX um 0,32 Prozent abwärts auf 679,80 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)