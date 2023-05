Merck-Aktie mit Verlusten: Merck hat neue Finanzchefin gefunden

Seine Verantwortlichkeiten als Mitglied des Vorstands der Merck KG wird er bis zum 31. Juli 2024 weiter wahrnehmen, wie der Darmstädter Pharmakonzern mitteilte.

Zum 1. Juli 2023 hat der Gesellschafterrat der E. Merck KG Helene von Roeder zur Chief Financial Officer ernannt und in die Geschäftsleitung von Merck berufen. Von Roeder tritt zum 1. Juli 2023 in die Geschäftsleitung von Merck ein und wird ihren Sitz in Darmstadt haben. Die Managerin kommt von Vonovia, wo sie bis 2021 als Chief Financial Officer und zuletzt als CTO (Chief Transformation Officer) im Vorstand tätig war.

Finanzchef-Rücktritt bei Merck KGaA verprellt Anleger

Der Rücktritt von Finanzvorstand Marcus Kuhnert beim Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat den Anlegern am Montag etwas die Stimmung vermiest. Die Aktie der Darmstädter notierte via XETRA zum Handelsschluss 2,51 Prozent tiefer bei 161,35 Euro.

Merck hatte zuvor mitgeteilt, dass Kuhnert Ende Juni nach neunjähriger Amtszeit als Finanzchef zurücktritt und durch Helene von Roeder ersetzt wird, die derzeit noch im Vorstand des Immobilienkonzerns Vonovia sitzt. Von Roeder ist seit 2019 auch im Aufsichtsrat von Merck KGaA und im Gesellschafterrat von E. Merck KG vertreten.

Der Wechsel auf dieser Position komme überraschend und dürfte von Investoren enttäuscht aufgenommen werden, schrieb Analyst Richard Vosser von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Beruhigend sei aber, dass in der übrigen starken Führungsmannschaft des Unternehmens Kontinuität herrsche.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)