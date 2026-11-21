Mercury Interactive Aktie
WKN DE: 890463 / ISIN: US5894051094
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21.11.2026 17:53:20
Mercury: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Mercury (NASDAQ:MRCY) raised its full-year revenue outlook. The defense-processing hardware provider is shifting low-margin development contracts to higher-volume production orders. Three things management said stand out.
As development programs complete, customer orders are shifting into higher-volume manufacturing. This transition expanded total backlog--the value of contracted orders awaiting fulfillment--past $2 billion and boosted first-quarter bookings by 48% year over year.
For quarters, low-margin legacy development work dragged on profitability. Management is burning down that legacy backlog and replacing it with production orders aligned with its target profile for adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.
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17.11.26
|An old-school mission to Mercury (Financial Times)
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