Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
05.11.2025 21:23:14
Merz backs Turkey's EU bid despite strains over Gaza, rights
Germany's chancellor reaffirmed his country's support for Turkey's long-stalled bid to join the European Union, while stressing the importance of advancing democratic standards.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!