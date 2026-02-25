25.02.2026 05:22:38

Merz in China eingetroffen - Gespräch mit Präsident Xi

PEKING (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum ersten China-Besuch seiner Amtszeit in der Hauptstadt Peking eingetroffen. Er wird dort zunächst von Ministerpräsident Li Qiang mit militärischen Ehren empfangen und später Präsident Xi Jinping zu einem Gespräch und Abendessen treffen. Dabei soll es vor allem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sicherheitspolitische Themen wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. China gilt als wichtigster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Merz wird in China von 30 deutschen Top-Managern begleitet. Es sollen mehrere Vereinbarungen unterzeichnet werden, Einzelheiten waren vorher aber nicht bekannt. China ist für Deutschland der wichtigste Handelspartner, Importe und Exporte summierten sich 2025 auf mehr als 250 Milliarden Euro. Die Erwartungen der deutschen Unternehmen an die Reise des Kanzlers sind hoch, sie hoffen vor allem auf bessere Wettbewerbsbedingungen./mfi/DP/zb

