With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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04.05.2026 12:35:20
Merz 'not giving up' on Germany's relationship with US
The German chancellor said there was "no connection" between disagreements over the Iran war and the pullout of US troops from Germany. He insisted he shared Trump's goal of ensuring Iran never obtains a nuclear weapon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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