27.07.2026 13:43:38

Merz sieht Hoppermann als moderne CDU-Generalsekretärin

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht die neue Generalsekretärin Franziska Hoppermann gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie kenne das Konrad-Adenauer-Haus und sie kenne die Partei, sagte Merz über die bisherige Bundesschatzmeisterin der CDU. "Sie ist eine starke Stimme für unsere Partei nach innen und nach außen. Mit ihr gewinnt die CDU eine selbstbewusste, eine wertebewusste, eine moderne Generalsekretärin."

Er habe Hoppermann als "kluge, vertrauensvolle Person" kennengelernt, sagte Merz. Sie habe eine "nicht ganz einfache Aufgabe" vor sich, räumte der Parteichef mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen ein.

Hoppermann will Fokus auf Mitglieder und Mandatsträger legen

Der CDU-Bundesvorstand hatte die 44-Jährige aus Hamburg zuvor auf Vorschlag von Merz gewählt. Sie ist damit kommissarisch im Amt, bis sie auf dem nächsten Bundesparteitag bestätigt wird. Hoppermann ist Diplomkauffrau. Im Bundestag sitzt sie seit 2021. Als Bundesschatzministerin gehörte sie schon bislang dem CDU-Präsidium an.

Sie versprach, sie werde ihr Bestmögliches für die über 350.000 Mitglieder und vielen tausend ehrenamtlichen Kommunalpolitiker der CDU geben. "Bei ihnen liegt der Fokus meiner Arbeit." Ihre Wahl durch den Bundesvorstand sei für sie eine große Ehre, sie freue sich auf die Aufgabe.

"Politik ist für mich in allererster Form aber auch ein Dienst - ein Dienst am Land und an den Menschen", sagte Hoppermann. "Und so verstehe ich auch diese Aufgabe als Dienst an unserer Partei zum Wohle unseres Landes." Politik sei für sie kein Geschäft.

Linnemann spricht von schönsten Jahren seines Berufslebens

Der durch seinen Wechsel an die Spitze des Gesundheitsministeriums als Generalsekretär ausgeschiedene Carsten Linnemann zog eine sehr persönliche Bilanz seiner Arbeit. "Das war genau mein Ding, ein Herzensanliegen", sagte der CDU-Politiker. "Das waren die schönsten drei Jahre meines beruflichen Lebens."/sk/DP/jha

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