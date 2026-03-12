Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
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12.03.2026 16:49:00
Meta Quest: Neuer Algorithmus macht VR-Spiele flüssiger
Meta bringt mit „FrameSync“ eine verbesserte Bildsynchronisierungstechnik für Meta Quest. Sie kann Ruckler beseitigen und damit Motion Sickness eindämmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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