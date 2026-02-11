MHETHANOL legte Quartalsergebnis vor

MHETHANOL lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MHETHANOL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2148,53 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -821,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 23,44 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1607,140 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -480,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,68 Prozent auf 94,72 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 100,42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at