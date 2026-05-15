Microbot Medical präsentierte Quartalsergebnisse

Microbot Medical stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Microbot Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at