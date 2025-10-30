KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
30.10.2025 23:17:48
Microsoft und Navan enttäuschen: Hohe KI-Ausgaben belasten Kurse der Wall Street
Meta, Microsoft und Alphabet investieren massiv in KI-Technik, was die Quartalszahlen belastet. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verlieren. Auch von einem Börsendebüt gibt es keine gutenachrichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!