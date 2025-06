MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:33) +++++

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

E-Mini-Future S&P-500 6.035,25 -0,2% -1,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.924,75 -0,2% +1,2%

Euro-Stoxx-50 5.407,25 -0,2% +10,6%

Stoxx-50 4.580,45 -0,1% +6,4%

DAX 23.996,58 +0,0% +20,5%

CAC 7.793,17 -0,1% +5,7%

SMI 12.350,83 -0,0% +6,5%

Nikkei-225 38.421,19 +0,5% -4,2%

Hang-Seng-Index 24.366,94 +0,8% +20,4%

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,90 64,7 +1,9% 1,20 -10,0%

Brent/ICE 67,66 66,6 +1,6% 1,06 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3330,32 3323,20 +0,2% 7,12 +26,6%

Silber 31,70 32,02 -1,0% -0,32 +14,6%

Platin 1101,50 1073,27 +2,6% 28,23 +22,6%

Kupfer 4,78 4,90 -2,4% -0,12 +17,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen an mit der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage, nachdem sich die USA und China im Zollstreit angenähert haben. Niedrigere Zölle zwischen den beiden Volkswirtschaften dürften positiv für die gesamte Weltkonjunktur wirken.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Wenig verändert werden die US-Börsen indiziert. Allerdings stehen noch vor dem Handelsstart Preisdaten auf dem Terminkalender mit dem Potenzial, Zinssenkungserwartungen anzuheizen oder zu dämpfen. Übergeordnet bleiben die Zölle das beherrschende Thema. Hier gibt es zwei Entwicklungen. Positiv dürfte am Markt gesehen werden, dass die Unterhändler der USA und Chinas ein Rahmenabkommen abgeschlossen haben. Allerdings ist nicht bekannt, worauf man sich als Teil des Rahmens geeinigt hat, was wiederum Unsicherheit bedeutet. Hauptziel der US-Seite war, China dazu zu bewegen, die Ausfuhren von Seltenen Erden und Magneten, wieder zu vereinfachen. Der Gegenseite dürfte es vor allem darum gegangen sein, dass Restriktionen auf Exporte von Chips nach China gelockert werden. Eher negativ dürfte ankommen, dass das Berufungsgericht in den USA bestätigt hat, dass die Trump'schen reziproken Zölle bis zur endgültigen Klärung bestehen bleiben dürfen. Die Tesla-Aktie zieht vorbörslich auf Nasdaq.com um gut 2 Prozent an. Tesla-Chef Elon Musk hat seine jüngsten Angriffe auf Präsident Trump als "zu weit gegangen" bezeichnet. Das dürfte Sorgen vor Retourkutschen durch Trump gegen die Musk-Unternehmen Tesla und SpaceX mildern. Zudem kündigte Musk an, dass Tesla voraussichtlich am 22. Juni einen lang erwarteten Robotertaxi-Service starten wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Realeinkommen Mai

14:30 Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Das bei Gesprächen in London gefundene Rahmenabkommen zwischen den USA und China sorgt zwar für Optimismus, Begeisterungsstürme löst es aber nicht aus, zumal noch keine Details bekannt sind. Offenbar erleichtert China aber nun wieder den Zugang zu Seltenen Erden, während im Gegenzug die USA Restriktionen auf Chipexporte nach China lockern. Den nächsten Impuls erwarten Markteilnehmer von neuen Preisdaten aus den USA um 14.30 Uhr MESZ. Die Hoffnung auf eine Annäherung bei den Zollstreitigkeiten stützt vor allem Aktien zyklischer Unternehmen. Der Stoxx-Subindex der Banken führt bei den Branchen die Gewinnerliste mit einem Plus von 0,4 Prozent an. Chemieaktien legen um 0,3 Prozent zu, Industriegütertitel um 0,2 Prozent, Dagegen werden Aktien defensiver Branchen gegeben. Der Index der Einzelhandelswerte verliert 1,6 Prozent, wozu maßgeblich das Minus von 4,4 Prozent bei Inditex beiträgt. Das Unternehmen hat Quartalszahlen vorgelegt. Als Folge der globalen Handelsstreitigkeiten hat sich das Wachstum der Zara -Mutter abgeschwächt, der Umsatz verfehlte die Erwartung der Analysten. Der Kurs des Wettbewerbers H&M kommt um 1 Prozent zurück. Rüstungswerte werden nach Gewinnmitnahmen am Vortag wieder zurückgekauft. Bayer gewinnen 3,6 Prozent. Kepler und HSBC haben die Aktien zum Kauf empfohlen. Siltronic profitieren von einer starken Vorlage des US-Halbleiterindex und gewinnen 5,5 Prozent. Aixtron legen um 4,9 Prozent zu, Suss Microtec um 0,7 und ASML um 0,8 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1427 +0,0% 1,1425 1,1427 +10,4%

EUR/JPY 165,94 +0,3% 165,52 165,47 +1,6%

EUR/CHF 0,9401 +0,1% 0,9396 0,9392 +0,6%

EUR/GBP 0,8474 +0,1% 0,8462 0,8455 +2,3%

USD/JPY 145,22 +0,2% 144,88 144,81 -7,9%

GBP/USD 1,3485 -0,1% 1,3502 1,3516 +7,8%

USD/CNY 7,1812 -0,0% 7,1829 7,1809 -0,4%

USD/CNH 7,1900 +0,0% 7,1895 7,1884 -1,9%

AUS/USD 0,6505 -0,3% 0,6524 0,6525 +5,4%

Bitcoin/USD 109.313,30 -0,5% 109.878,25 108.558,95 +17,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundlich - Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, konkret der Abschluss eines Rahmenabkommen sorgten für gute Stimmung. Allerdings müssen US-Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping diesem noch zustimmen. Die Begeisterung hielt sich auch deswegen in Grenzen, weil ein US-Berufungsgericht entschieden hat, dass die Regierung Trump weitreichende Zölle vorerst beibehalten darf. Angeführt wurden die Gewinner von Technologiewerten. Berichten zufolge sieht das Rahmenabkommen die Aufhebung einiger Exportbeschränkungen von US-Technologie nach China vor. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 4 Prozent und Samsung Electronics um 1 Prozent. In Tokio gewannen Advantest 0,5, Tokyo Electron 4,6 und Renesas 1,9 Prozent. An der Börse in Hongkong legten Alibaba um 1,6 und Tencent um 0,7 Prozent zu. Aktien chinesischer Unternehmen aus dem Sektor Seltene Erden verbuchten kräftige Kursgewinne. Sie profitierten davon, dass das Rahmenabkommen im Wesentlichen eine Vereinbarung wiederherstellt, auf die sich China und die USA vergangenen Monat in der Schweiz geeinigt hatten. Diese basiert zum Teil auf Pekings Versprechen, Lizenzen für den Export von Seltenen Erden zu beschleunigen. China Rare Earth Holdings legten in Hongkong um rund 16 Prozent zu und JL Mag Rare-Earth in Shenzhen um 7,4 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Weiterhin nahezu unverändert zeigen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. "Der Markt wartet auf die US-Preisdaten", so ein Marktteilnehmer. Sollte sich die Inflation noch stärker beschleunigen als erwartet, könnte das die Renditen treiben und damit die Unternehmensfinanzierung weiter verteuern, warnt er.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

hat eine Ausschreibung gewonnen und soll der Bundeswehr bis Ende Mai nächsten Jahres eine mittlere dreistellige Zahl Lkw des Typs Mercedes-Benz Arocs mit Allradantrieb liefern.

DHL

will bis 2030 mehr als 500 Millionen Euro im Nahen Osten investieren.

SCHOTT PHARMA

Reinhard Mayer wird ab August Finanzvorstand. Überdies verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Vorstandschef Andreas Reisse bis April 2026.

INDITEX

Angesichts der globalen Handelsstreitigkeiten hat sich das Wachstum zuletzt abgeschwächt. Vom 1. Mai bis zum 9. Juni stieg der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 6 Prozent, verglichen mit 12 Prozent im Vorjahr. Im ersten Geschäftsquartal, das bis Ende April lief, legte der Umsatz um 4,2 Prozent zu.

NINTENDO

scheint mit der Switch 2 einen Volltreffer gelandet zu haben, denn die rasante Nachfrage macht sie zur am schnellsten verkauften Konsole in der Geschichte des Unternehmens. Die Switch 2 hat sich seit ihrer Markteinführung am 5. Juni weltweit über 3,5 Millionen Mal verkauft. Das ist der höchste Wert für die ersten vier Verkaufstage für eine Nintendo-Konsole.

TESLA

will nach Angaben von CEO Elon Musk seinen lange angekündigten Robotaxi-Dienst voraussichtlich am 22. Juni starten.

UNICREDIT

will keine Übernahme von Banco BPM um jeden Preis. Er werde das Übernahmeangebot zurückziehen, wenn die italienische Regierung nicht die Bedingungen, die mit einer Transaktion verbunden sind, klar darlege, sagte CEO Andrea Orcel.

