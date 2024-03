will die Deutsche-Bahn-Tochter Schenker nicht übernehmen. Der Konzern habe kein Angebot für Schenker eingereicht, sagte DHL -CEO Tobias Meyer einer Unternehmenssprecherin zufolge in einem Interview mit CNBC.

VOLKSWAGEN

Die US-Handelspolitik mit ihrer Sanktionsliste für chinesische Unternehmen ist der Grund dafür, dass tausende Luxusauto-Lieferungen von Volkswagen in die Vereinigten Staaten zunächst auf Eis liegen. Der Stein des Anstoßes ist ein Bauteil, ein sogenannter LAN-Transformator, der in den Auto-Steuersystemen von Volkswagen verbaut ist.

SYMRISE

ist im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gewachsen, hat wegen gestiegener Rohstoff und Produktionskosten aber weniger verdient als im Vorjahr. Das kurz vor Weihnachten gesenkte Margenziel wurde erreicht. 2024 will der Duftstoff- und Aromenhersteller seinen Umsatz im Einklang mit den mittelfristigen Zielen erneut steigern und sieht auch die Rendite wieder am unteren Ende des Zielkorridors.

SYMRISE

hat zur Margenverbesserung ein Effizienz-Programm im Volumen von 50 Millionen Euro aufgelegt. Unter anderem im Einkauf will das Unternehmen 2024 Kosten sparen. Hier seien viele Synergien zu heben, sagte CEO Hans-Jürgen Bertram in der Bilanzpressekonferenz. Es sei klar definiert worden, welcher Bereich wieviel liefern müsse.

SYMRISE

hat seine Beteiligung bei der auf Tiergesundheit spezialisierten Swedencare zuletzt weiter ausgebaut. Der scheidende CEO Hans-Jürgen Bertram bezifferte den Anteil auf 42 Prozent. Laut Geschäftsbericht waren es zum Jahresende noch 35,9 Prozent gewesen. Symrise setzt verstärkt auf das Geschäft mit Heimtiernahrung und Produkten zur Tiergesundheit.

HUGO BOSS

hat seinen CEO länger an sich gebunden und den Vertrag von Daniel Grieder vorzeitig erneuert. Wie der im MDAX notierte Modekonzern mitteilte, bestellte der Aufsichtsrat Grieder bis zum 31. Dezember 2028 zum Vorsitzenden des Vorstands. Seine neue und zweite Amtszeit beginnt am 1. April 2024.

LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat im vergangenen Jahr von einem starken zinstragenden Geschäft profitiert. Die Bank erzielte trotz höherer Kosten einen Vorsteuergewinn von deutlich über einer Milliarde Euro. Im laufenden Jahr soll der Gewinn erneut über dieser Marke liegen, auch wenn der konjunkturelle Ausblick verhalten bleibt.

BYD

heizt den Preiskampf auf dem chinesischen Automobilmarkt weiter an und bietet sein billigstes E-Fahrzeug-Modell jetzt noch günstiger an. Die Chinesen haben eine aktualisierte Version ihres günstigsten Elektroauto -Modells Seagull präsentiert und den Einstiegspreis weiter gesenkt. Auch der Wettbewerber Tesla hat in der vergangenen Woche weitere Kaufanreize gesetzt und bietet im Reich der Mitte zusätzlich unter anderem Versicherungszuschüsse.

