Nach einer zähen Tarifrunde mit mehreren Streiks haben Verdi und die Deutsche Bank eine Einigung für 12.000 Postbank-Mitarbeiter erzielt. Die fünfte Verhandlungsrunde dauerte 21 Stunden, wie die Gewerkschaft mitteilte.

HEIDELBERG MATERIALS

erwirbt die ACE Group, den größten Flugasche-Anbieter in Malaysia. Flugasche, die bei der Energieerzeugung anfällt, kann bei der Zementherstellung einen Teil des energieintensiven Klinkers ersetzen, wodurch die CO2-Intensität reduziert wird. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

SIEMENS

Im Verkaufsprozess um das Großmotorengeschäft von Siemens zeichnet sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg KPS Capital Partners als Favorit ab. Die US-Beteiligungsgesellschaft dürfte im Rennen um Innomotics die Konkurrenz "wohl ausstechen", heißt es in dem Bericht, der sich auf namentlich nicht genannte Informanten beruft.

VOLKSWAGEN

hat im ersten Quartal im Volumengeschäft um seine Kernmarke zwar einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, der Gewinn stieg aber dank guter Ergebnisse aller Marken deutlich. Entsprechend kletterte die operative Rendite der Markengruppe Core, zu der neben der Kernmarke auch Skoda , Seat und VW Nutzfahrzeuge gehören, um 1,2 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Den Ausblick für das Gesamtjahr mit einer operativen Rendite von 6 bis 7 Prozent bekräftigte der Wolfsburger Konzern.

BERTRANDT

hat im zweiten Geschäftsquartal 2023/2024 bei einer höheren Gesamtleistung operativ fast ein Drittel weniger verdient und die Markerwartungen damit deutlich verfehlt.

BIKE24

hat im ersten Quartal weiterhin einen Verlust geschrieben. Die operative Marge war ebenfalls negativ, verbesserte sich aber wegen weniger Rabattaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Jahresprognose, die eine positive Marge vorsieht, bestätigte das Unternehmen.

HUGO BOSS

hat im ersten Quartal den operativen Gewinn und Umsatz moderat gesteigert. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Modehersteller, der im MDAX notiert ist, auf Kurs.

NORDEX

hat einen Auftrag in den USA an Land gezogen. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilte, liefert er 25 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 148 Megawatt für einen Windpark in Kalifornien.

SCOUT24

hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal dank eines starken Anstieg der Mitgliedschaften im Professional-Segment sowie der Plus-Abonnements im Private-Segment fortgesetzt, ist bei Umsatz und Ergebnis aber leicht unter den Markterwartungen geblieben. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestätigte der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24.

A.P. MOELLER-MAERSK

hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Reedereikonzern geht davon aus, dass die Störungen im Schiffsverkehr durch das Rote Meer anhalten. Dennoch wird Maersk für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher.

ARCELORMITTAL

hat zum Jahresauftakt weniger verdient, die Markterwartungen dabei aber übertroffen. Der Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg wies für das erste Quartal einen Nettogewinn von 938 Millionen Dollar aus, verglichen mit 1,1 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

LINDE

hat im ersten Quartal von steigenden Preisen und einer höheren Produktivität profitiert. Bei einem weitgehenden stabilen Umsatz steigerte der Gasekonzern seinen Gewinn spürbar. Im zweiten Quartal und im Gesamtjahr rechnet Linde mit einem weiteren Gewinnwachstum.

NOVO NORDISK

hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Erwartungen berücksichtigen eine verbesserte Preisgestaltung für die begehrten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes in den USA, weil die Nachfrage weiterhin weltweit das Angebot übersteigt.

RYANAIR

Wegen des Krieges im Nahen Osten hat Ryanair im April hunderte Flüge streichen müssen. Die Störungen im Flugverkehr dauern an.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

hat ihre Prognose für das Gesamtjahr auf Konzernebene ausgesetzt. Grund ist die Aufforderung der Europäischen Zentralbank (EZB) von Mitte April, ihr Russland-Geschäft schneller abzubauen als bislang geplant. Der Ausblick ohne die Geschäfte in Russland und Belarus, die im ersten Quartal erheblich zum Gewinn beitrugen, wurde bestätigt.

SHELL

hat seinen Gewinnrückgang im ersten Quartal dank solider Margen im Öl - und Gashandel in Grenzen gehalten. Das Ergebnis lag über den Erwartungen. Der Ölkonzern startete zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar.

VESTAS

Der dänische Windturbinenhersteller Vestas hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet und rote Zahlen geschrieben.

SK HYNIX

hat dank der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz seine für dieses Jahr geplante Produktion von Speicherprodukten mit hoher Bandbreite vollständig verkauft und ist auch für 2025 bereits fast vollständig ausgebucht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2024 07:27 ET (11:27 GMT)