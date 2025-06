+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BRAINLAB

Der Rechtsformwechsel des Börsenaspiranten Brainlab ist abgeschlossen. Der Wechsel der Brainlab AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit der Eintragung ins Handelsregister bereits am Dienstag abgeschlossen worden.

EnBW

hat die Umsetzung der bereits in Aussicht gestellten Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital soll unter Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 8. Mai geschaffenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu rund 54,171 Millionen neuen Aktien um bis zu ca 138,68 Millionen auf bis zu rund 846,79 Millionen Euro erhöht werden.

FORMYCON

Das Stelara-Biosimilar "FYB202" von Formycon wird in Deutschland künftig auch von der Teva-Tochter Ratiopharm unter der Marke Fymskina vermarket. Die Markteinführung von Fymskina in Deutschland ist für das dritte Quartal geplant.

AB FOODS

hat angekündigt, dass sein Bioethanol-Geschäft Vivergo eine Konsultation mit den Arbeitnehmern im Rahmen seiner Abwicklung beginnen wird - trotz der weiter laufenden Gespräche mit der britischen Regierung. Durch das britische Handelsabkommen mit den USA sei die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit von Vivergo untergraben worden.

APPLE

droht eine weitere Strafe in der Europäischen Union. Am Donnerstag läuft eine Frist von 60 Tagen ab, in der der iPhone-Hersteller bestimmte in der EU geltende Regeln des Digital Markets Act erfüllen muss.

EQUINOR

und seine Partner Var Energi und Inpex Idemitsu Norge wollen über 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung des Fram-Sor-Projekts in der Nordsee investieren.

H&M

hat für das zweite Geschäftsquartal ein unter den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum gemeldet. Nach Bereinigungen im Filialportfolio verfügte der schwedische Fast-Fashion-Einzelhändler zum Ende des Quartals über gut 4 Prozent weniger Geschäfte als im Vorjahr.

META

Chef Mark Zuckerberg hat in einem Rekrutierungscoup drei OpenAI-Forscher für seine Superintelligenz-Ambitionen abgeworben. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen stellte der Social-Media-Riese Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov und Xiaohua Zhai ein, die alle im Züricher Büro von OpenAI gearbeitet haben. Die drei hatten das Büro von OpenAI in Zürich Ende vergangenen Jahres aufgebaut.

REPSOL

hat den Verkauf seines nicht operativen Anteils von 24 Prozent am indonesischen Gasfördergebiet Corridor Block für 425 Millionen US-Dollar an das indonesische Energieunternehmen Medco Energi vereinbart. Der Verkauf soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

SHELL

hat einen Medienbericht über Übernahmepläne für den Konkurrenten BP dementiert. "In Reaktion auf die jüngsten Medienspekulationen möchte Shell klarstellen, dass das Unternehmen nicht aktiv ein Angebot für BP in Erwägung gezogen hat, und bestätigt, dass es nicht an BP herangetreten ist und keine Gespräche mit BP über ein mögliches Angebot geführt hat", teilte der Konzern mit.

