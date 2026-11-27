Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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27.11.2026 06:00:22
Middle-class Americans and Europeans have opposite problems
Hoarding by the rich and stagnation for the middle class are different problems for different regionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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