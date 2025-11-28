Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
28.11.2025 12:24:00
Midterm elections are coming in 2026. Here’s what 100 years of data tell us about how stocks may react.
The ‘midterm curse’ means its likely the ruling party will fare badlyWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!