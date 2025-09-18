Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding Group, jetzt United Machining Solutions

Boudry, 18. September 2025

Nach der Übernahme der „Machining Solutions Division“ der Georg Fischer Group (GF) durch die United Grinding Group, jetzt United Machining Solutions (UMS), haben die Schweizer Mikron Group (Mikron, SIX: MIKN) und UMS einen neuen Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Nutzung der Marke Mikron Mill betrifft. Mikron lizenziert diese Marke an das neue Gruppenunternehmen von UMS zur Nutzung im Rahmen des Fräsmaschinengeschäfts, wie es von der ehemaligen GF Machining Solutions Division betrieben wurde.

Obwohl dieser Lizenzvertrag keine strukturelle oder Eigentumsbeziehung zwischen UMS und Mikron darstellt, setzt er die langjährige Lizenzvereinbarung fort, die ursprünglich im Jahr 2000 mit GF geschlossen wurde und nun an die neue Eigentümerstruktur der GF Machining Solutions Division angepasst ist.

Mikron begrüsst das fortgesetzte Engagement von UMS, den Ruf der Marke als führendes Beispiel für Schweizer Fertigungsexzellenz aufrechtzuerhalten.