Mikron unterzeichnet neuen Lizenzvertrag mit der United Grinding Group, jetzt United Machining Solutions
|
Mikron Holding AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
Medienmitteilung
Boudry, 18. September 2025
Nach der Übernahme der „Machining Solutions Division“ der Georg Fischer Group (GF) durch die United Grinding Group, jetzt United Machining Solutions (UMS), haben die Schweizer Mikron Group (Mikron, SIX: MIKN) und UMS einen neuen Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Nutzung der Marke Mikron Mill betrifft. Mikron lizenziert diese Marke an das neue Gruppenunternehmen von UMS zur Nutzung im Rahmen des Fräsmaschinengeschäfts, wie es von der ehemaligen GF Machining Solutions Division betrieben wurde.
Obwohl dieser Lizenzvertrag keine strukturelle oder Eigentumsbeziehung zwischen UMS und Mikron darstellt, setzt er die langjährige Lizenzvereinbarung fort, die ursprünglich im Jahr 2000 mit GF geschlossen wurde und nun an die neue Eigentümerstruktur der GF Machining Solutions Division angepasst ist.
Mikron begrüsst das fortgesetzte Engagement von UMS, den Ruf der Marke als führendes Beispiel für Schweizer Fertigungsexzellenz aufrechtzuerhalten.
Kurzporträt der Mikron Gruppe
Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1560 Mitarbeitende.
Kontakt
Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group
Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com
Download Medienmitteilung
Investor-Relations-Kalender
23.1.2026, 7.00 Uhr Publikation vorläufige Abschlusszahlen 2025
6.3.2026, 7.00 Uhr Publikation Annual Report 2025
6.3.2026, 10.00 Uhr Medien- und Analystenkonferenz 2026
15.4.2026, 15.00 Uhr Generalversammlung 2026
17.7.2026, 7.00 Uhr Publikation Halbjahresergebnis 2026
