CureVac Aktie
WKN DE: A2P71U / ISIN: NL0015436031
|
03.12.2025 17:14:23
Milliarden-Deal in Deutschland: Biontech mit Curevac-Offerte erfolgreich
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren sie Konkurrenten - nun schluckt der Gewinner den Verlierer. Das Mainzer Unternehmen Biontech hat eine wichtige Hürde bei der Übernahme von Curevac genommen. In den Fokus rücken nun Krebstherapien.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CureVacmehr Nachrichten
Analysen zu CureVacmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|83,55
|0,97%
|CureVac
|4,42
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.