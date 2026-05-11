11.05.2026 06:31:29

Minaxi Textiles legte Quartalsergebnis vor

Minaxi Textiles äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Minaxi Textiles 62,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,360 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Minaxi Textiles ein EPS von -0,110 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Minaxi Textiles im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 231,35 Millionen INR im Vergleich zu 288,85 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen