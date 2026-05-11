Minaxi Textiles legte Quartalsergebnis vor

Minaxi Textiles äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Minaxi Textiles 62,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,360 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Minaxi Textiles ein EPS von -0,110 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Minaxi Textiles im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 231,35 Millionen INR im Vergleich zu 288,85 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at