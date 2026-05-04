Min a Aktie
WKN DE: A400P4 / ISIN: VGG6146G1090
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04.05.2026 14:54:08
Mint Incorporation To Implement 1-For-10 Reverse Stock Split
(RTTNews) - Monday, Mint Incorporation Limited (MIMI) announced its decision to implement a 1-for-10 reverse stock split of all of the company's issued and unissued shares, including the Class A ordinary shares with no par value and Class B ordinary shares with no par value.
Starting May 6, 2026, the company's Class A Ordinary Shares will begin trading on the Nasdaq Capital Market on a post-Reverse Stock Split basis.
This move is expected to increase the per-share trading price of the company's Class A Ordinary Shares to satisfy Nasdaq's minimum bid price requirement.
In the pre-market hours, MIMI is trading at $0.29, down 0.72 percent on the Nasdaq.
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