Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 4 924,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,253 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,195 Prozent leichter bei 4 960,15 Punkten, nach 4 969,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 917,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 960,55 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 051,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 990,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 236,60 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,13 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 0,64 Prozent auf 87,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 460,30 EUR), Ferrari (+ 0,08 Prozent auf 396,57 EUR), Deutsche Börse (+ 0,03 Prozent auf 186,80 EUR) und Enel (-0,26 Prozent auf 6,67 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,47 Prozent auf 63,12 EUR), Bayer (-2,09 Prozent auf 25,51 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 35,09 EUR), Siemens (-1,39 Prozent auf 174,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,32 Prozent auf 39,76 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intesa Sanpaolo-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 072 315 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 390,668 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 9,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

