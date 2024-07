Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1,13 Prozent auf 4 986,07 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,308 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,272 Prozent tiefer bei 5 029,28 Punkten in den Montagshandel, nach 5 043,02 Punkten am Vortag.

Bei 5 038,30 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 982,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 4 839,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 984,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 400,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,49 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 0,69 Prozent auf 3,64 EUR), UniCredit (+ 0,53 Prozent auf 37,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,10 Prozent auf 40,87 EUR), adidas (+ 0,09 Prozent auf 231,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,06 Prozent auf 464,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-2,56 Prozent auf 89,82 EUR), BASF (-2,27 Prozent auf 43,64 EUR), Bayer (-2,04 Prozent auf 26,39 EUR), Siemens (-1,78 Prozent auf 180,88 EUR) und Enel (-1,61 Prozent auf 6,79 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 958 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 394,288 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at