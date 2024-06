Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 4 466,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,076 Prozent tiefer bei 4 495,33 Punkten, nach 4 498,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 495,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 464,22 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 378,55 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.03.2024, den Wert von 4 315,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Wert von 3 998,51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,16 Prozent zu Buche. Bei 4 543,01 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell National Grid (+ 2,27 Prozent auf 9,06 GBP), Unilever (+ 1,35 Prozent auf 43,65 GBP), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 97,74 CHF), Reckitt Benckiser (+ 1,20 Prozent auf 45,41 GBP) und Sanofi (+ 0,85 Prozent auf 90,84 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen UniCredit (-4,35 Prozent auf 35,24 EUR), BP (-3,87 Prozent auf 4,63 GBP), Allianz (-3,77 Prozent auf 260,60 EUR), Santander (-2,79 Prozent auf 4,74 EUR) und UBS (-2,64 Prozent auf 27,71 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 790 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 548,659 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

