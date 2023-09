Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Um 12:09 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent auf 25 554,03 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 232,804 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 25 624,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 628,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 696,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 435,14 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,47 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 287,46 Punkte. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 28.06.2023, einen Stand von 27 220,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.09.2022, lag der MDAX bei 22 326,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 0,308 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Talanx (+ 2,84 Prozent auf 59,70 EUR), Nordex (+ 2,58 Prozent auf 11,55 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,68 Prozent auf 36,22 EUR), ENCAVIS (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,36 Prozent auf 67,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-3,25 Prozent auf 23,20 EUR), Lufthansa (-2,82 Prozent auf 7,44 EUR), Delivery Hero (-2,79 Prozent auf 27,01 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,62 Prozent auf 6,19 EUR) und PUMA SE (-1,53 Prozent auf 55,48 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 992 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 14,897 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,18 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die TAG Immobilien-Aktie mit 9,48 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at