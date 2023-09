Minuszeichen in Frankfurt: MDAX sackt ab

Am Freitag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 26 559,07 Punkte abwärts. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 244,764 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,437 Prozent schwächer bei 26 459,19 Punkten, nach 26 575,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 424,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 564,11 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 239,60 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2023, den Wert von 26 898,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wurde der MDAX mit 23 267,31 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4,25 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 253,77 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Jungheinrich (+ 1,97 Prozent auf 29,04 EUR), Aurubis (+ 1,64 Prozent auf 69,60 EUR), Ströer SE (+ 1,60 Prozent auf 43,20 EUR), EVOTEC SE (+ 1,45 Prozent auf 19,55 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,32 Prozent auf 81,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HOCHTIEF (-3,06 Prozent auf 95,10 EUR), HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 28,86 EUR), TAG Immobilien (-2,14 Prozent auf 10,77 EUR), Delivery Hero (-1,45 Prozent auf 30,85 EUR) und Vitesco Technologies (-1,29 Prozent auf 76,80 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 529 564 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,998 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Die TAG Immobilien-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

