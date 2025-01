Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter

Am Montag sinkt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,27 Prozent auf 25 764,62 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 254,159 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,070 Prozent auf 25 852,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 834,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 890,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 761,23 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.12.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 549,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 27 336,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Wert von 25 432,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,178 Prozent aufwärts. Bei 25 917,19 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 989,87 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 9,19 Prozent auf 203,20 EUR), HENSOLDT (+ 2,35 Prozent auf 37,48 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,26 Prozent auf 120,80 EUR), HOCHTIEF (+ 1,18 Prozent auf 136,70 EUR) und RTL (+ 0,90 Prozent auf 27,95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-2,45 Prozent auf 28,69 EUR), HelloFresh (-2,39 Prozent auf 12,65 EUR), Gerresheimer (-2,31 Prozent auf 65,45 EUR), LANXESS (-2,08 Prozent auf 24,02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,99 Prozent auf 47,28 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 016 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 21,252 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,54 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at