Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:10 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,19 Prozent auf 25 370,70 Punkte nach. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 249,678 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,245 Prozent auf 25 480,46 Punkte an der Kurstafel, nach 25 418,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 489,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 309,48 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 26 625,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 28 253,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 5,47 Prozent nach. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 24 942,65 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 1,84 Prozent auf 91,45 EUR), EVOTEC SE (+ 1,69 Prozent auf 9,04 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,48 Prozent auf 36,41 EUR), KION GROUP (+ 1,14 Prozent auf 40,06 EUR) und CTS Eventim (+ 0,90 Prozent auf 78,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Delivery Hero (-2,96 Prozent auf 18,68 EUR), Stabilus SE (-2,29 Prozent auf 42,70 EUR), TUI (-2,14 Prozent auf 6,14 EUR), FUCHS SE VZ (-2,02 Prozent auf 39,82 EUR) und Aurubis (-1,80 Prozent auf 70,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 634 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

