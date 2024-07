Minuszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in Rot

Der SDAX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr gibt der SDAX im XETRA-Handel um 1,07 Prozent auf 14 466,44 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 106,264 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,110 Prozent schwächer bei 14 606,65 Punkten, nach 14 622,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 616,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 453,61 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der SDAX bei 15 038,61 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2024, den Wert von 14 459,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 13 225,60 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,67 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Grand City Properties (+ 2,93 Prozent auf 11,23 EUR), Drägerwerk (+ 2,35 Prozent auf 52,30 EUR), GRENKE (+ 1,83 Prozent auf 25,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,39 Prozent auf 65,70 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,26 Prozent auf 7,25 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Schaeffler (-6,03 Prozent auf 5,30 EUR), Vitesco Technologies (-4,61 Prozent auf 59,95 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,44 Prozent auf 22,82 EUR), DWS Group GmbH (-3,76 Prozent auf 32,72 EUR) und RENK (-3,25 Prozent auf 25,48 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 939 684 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 7,248 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

