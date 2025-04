Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,73 Prozent auf 28 111,79 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 284,069 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,350 Prozent auf 28 005,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27 907,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 005,51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 134,53 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,64 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28 929,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, mit 26 108,46 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, betrug der MDAX-Kurs 26 043,18 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 9,30 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 505,59 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 3,70 Prozent auf 26,08 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,53 Prozent auf 69,00 EUR), TUI (+ 2,08 Prozent auf 6,76 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,84 Prozent auf 45,28 EUR) und Evonik (+ 1,83 Prozent auf 19,49 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-1,33 Prozent auf 63,05 EUR), freenet (-1,12 Prozent auf 35,38 EUR), RENK (-0,98 Prozent auf 48,51 EUR), EVOTEC SE (-0,90 Prozent auf 7,28 EUR) und Scout24 (-0,88 Prozent auf 101,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 333 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 25,590 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,64 erwartet. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at