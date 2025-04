MDAX-Handel aktuell: MDAX am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,91 Prozent fester bei 28 162,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 284,069 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,350 Prozent fester bei 28 005,51 Punkten in den Handel, nach 27 907,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 28 179,76 Punkte, das Tagestief hingegen 28 001,45 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,83 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.03.2025, den Wert von 28 929,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der MDAX mit 26 108,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 043,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,50 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 30 505,59 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 3,14 Prozent auf 25,94 EUR), thyssenkrupp (+ 2,59 Prozent auf 9,92 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,38 Prozent auf 45,52 EUR), Nemetschek SE (+ 2,10 Prozent auf 112,00 EUR) und KION GROUP (+ 2,08 Prozent auf 36,34 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil flatexDEGIRO (-1,86 Prozent auf 21,06 EUR), freenet (-1,01 Prozent auf 35,42 EUR), Scout24 (-0,88 Prozent auf 101,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,68 Prozent auf 58,35 EUR) und Ströer SE (-0,39 Prozent auf 51,60 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 888 641 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,436 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at