Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch steht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,11 Prozent im Minus bei 13 131,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,096 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,035 Prozent leichter bei 13 140,79 Punkten in den Handel, nach 13 145,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 194,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 110,10 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,335 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.11.2023, den Wert von 12 824,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der SDAX mit 13 048,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der SDAX 12 316,78 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 3,55 Prozent auf 11,07 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,20 Prozent auf 35,26 EUR), Grand City Properties (+ 2,11 Prozent auf 9,18 EUR), Nagarro SE (+ 2,11 Prozent auf 89,65 EUR) und Fielmann (+ 1,52 Prozent auf 48,08 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Ceconomy St (-5,87 Prozent auf 2,12 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,00 Prozent auf 26,39 EUR), thyssenkrupp nucera (-3,84 Prozent auf 15,02 EUR), AUTO1 (-3,32 Prozent auf 4,71 EUR) und Klöckner (-2,80 Prozent auf 6,08 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 3 067 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 10,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Schaeffler-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at