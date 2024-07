Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,82 Prozent leichter bei 14 246,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 99,672 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,236 Prozent auf 14 544,81 Punkte an der Kurstafel, nach 14 510,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 246,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 549,95 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, stand der SDAX bei 14 473,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 259,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der SDAX 13 682,85 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,08 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Ceconomy St (+ 1,84 Prozent auf 2,77 EUR), SFC Energy (+ 1,72 Prozent auf 20,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,67 Prozent auf 67,10 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,66 Prozent auf 1,22 EUR) und Klöckner (+ 1,60 Prozent auf 5,07 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Hypoport SE (-25,36 Prozent auf 257,80 EUR), BayWa (-4,55 Prozent auf 10,50 EUR), Schaeffler (-4,17 Prozent auf 5,06 EUR), Elmos Semiconductor (-3,87 Prozent auf 77,10 EUR) und DEUTZ (-3,82 Prozent auf 5,42 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 532 253 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,304 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Ceconomy St-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. TAKKT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent.

