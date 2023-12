Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Verluste

Am Freitag steht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,03 Prozent im Minus bei 13 101,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 108,663 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 13 094,04 Punkte an der Kurstafel, nach 13 106,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 114,16 Punkte, das Tagestief hingegen 13 094,04 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,899 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, notierte der SDAX bei 12 728,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 080,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wurde der SDAX mit 12 291,38 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 8,42 Prozent. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Dermapharm (+ 2,01 Prozent auf 41,54 EUR), Hypoport SE (+ 1,52 Prozent auf 153,50 EUR), 1&1 (+ 1,09 Prozent auf 16,76 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,90 Prozent auf 10,65 EUR) und GRENKE (+ 0,87 Prozent auf 23,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Aroundtown SA (-2,72 Prozent auf 2,29 EUR), GFT SE (-1,98 Prozent auf 30,68 EUR), BayWa (-1,45 Prozent auf 30,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,90 Prozent auf 1,22 EUR) und KRONES (-0,76 Prozent auf 104,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 289 567 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,320 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

