Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 30 916,92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 346,865 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,164 Prozent fester bei 31 082,26 Punkten in den Handel, nach 31 031,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 874,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 124,33 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Der MDAX wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Wert von 33 029,91 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 588,65 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der MDAX bei 29 986,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,203 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,17 Prozent auf 266,50 EUR), KRONES (+ 2,08 Prozent auf 108,20 EUR), CTS Eventim (+ 1,91 Prozent auf 56,00 EUR), PUMA SE (+ 1,48 Prozent auf 22,69 EUR) und HENSOLDT (+ 1,42 Prozent auf 76,94 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aurubis (-4,88 Prozent auf 159,70 EUR), Nordex (-3,37 Prozent auf 38,44 EUR), Salzgitter (-2,86 Prozent auf 50,90 EUR), flatexDEGIRO (-2,42 Prozent auf 28,20 EUR) und AIXTRON SE (-2,13 Prozent auf 34,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 690 067 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,735 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at