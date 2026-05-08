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TecDAX-Marktbericht 08.05.2026 15:58:57

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent leichter bei 3 787,79 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 522,969 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,502 Prozent auf 3 776,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 795,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 770,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 796,16 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,66 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Stand von 3 595,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 619,60 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 3 722,48 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent aufwärts. 3 870,57 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,42 Prozent auf 93,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,47 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 3,87 Prozent auf 61,80 EUR), SMA Solar (+ 3,67 Prozent auf 62,20 EUR) und CANCOM SE (+ 2,17 Prozent auf 25,95 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-3,57 Prozent auf 75,60 EUR), Nemetschek SE (-3,33 Prozent auf 62,35 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 147,06 EUR), TeamViewer (-2,72 Prozent auf 5,55 EUR) und HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 75,70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 965 078 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,339 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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