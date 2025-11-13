J. Sainsbury Aktie
WKN: A0B6G0 / ISIN: GB00B019KW72
|LSE-Handel im Fokus
|
13.11.2025 15:58:39
Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,78 Prozent auf 9 834,49 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,825 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 911,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 9 911,42 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 827,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 9 913,23 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 442,87 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 9 165,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 030,33 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 19,06 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 5,75 Prozent auf 2,50 GBP), Fresnillo (+ 3,50 Prozent auf 24,26 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,82 Prozent auf 72,85 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,81 Prozent auf 4,00 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 1,78 Prozent auf 43,36 EUR). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-17,15 Prozent auf 33,71 GBP), Flutter Entertainment (-8,56 Prozent auf 162,85 GBP), Aviva (-5,60 Prozent auf 6,54 GBP), WPP 2012 (-4,45 Prozent auf 2,85 GBP) und J Sainsbury (-3,99 Prozent auf 3,27 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 29 247 259 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,233 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
