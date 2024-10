Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach

Am Montag verbucht der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,43 Prozent auf 42 132,62 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,968 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,201 Prozent auf 42 227,95 Punkte an der Kurstafel, nach 42 313,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 078,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42 302,33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41 563,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, mit 39 118,86 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der Dow Jones mit 33 507,50 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,71 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42 628,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 1,60 Prozent auf 231,43 USD), Verizon (+ 0,38 Prozent auf 45,06 USD), Home Depot (+ 0,19 Prozent auf 400,30 USD), Walmart (+ 0,18 Prozent auf 79,92 USD) und Walt Disney (+ 0,15 Prozent auf 96,15 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Boeing (-2,27 Prozent auf 152,77 USD), Salesforce (-1,33 Prozent auf 272,96 USD), JPMorgan Chase (-1,33 Prozent auf 207,71 USD), Goldman Sachs (-1,29 Prozent auf 492,07 USD) und Travelers (-1,28 Prozent auf 233,08 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 075 313 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,101 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at