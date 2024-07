Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Das macht der Dow Jones am Morgen.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 39 194,53 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,361 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 39 391,98 Punkte an der Kurstafel, nach 39 344,79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 194,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 357,37 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der Dow Jones bei 38 798,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, notierte der Dow Jones bei 38 883,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bei 33 734,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,92 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 1,63 Prozent auf 34,55 USD), Nike (+ 0,63 Prozent auf 73,51 USD), Walmart (+ 0,52 Prozent auf 70,04 USD), JPMorgan Chase (+ 0,39 Prozent auf 205,97 USD) und Amazon (+ 0,21 Prozent auf 199,70 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amgen (-1,11 Prozent auf 308,01 USD), Merck (-1,07 Prozent auf 124,44 USD), Salesforce (-0,99 Prozent auf 254,83 USD), Dow (-0,93 Prozent auf 52,31 USD) und Chevron (-0,79 Prozent auf 153,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 654 125 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,210 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

