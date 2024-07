Minuszeichen in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 39 316,41 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,369 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 39 313,40 Punkte an der Kurstafel, nach 39 375,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 39 654,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 39 311,84 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 798,99 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 38 892,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 33 734,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,25 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Intel (+ 4,22 Prozent auf 33,37 USD), Boeing (+ 1,75 Prozent auf 188,06 USD), Travelers (+ 1,06 Prozent auf 204,01 USD), Home Depot (+ 0,93 Prozent auf 337,68 USD) und Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 468,51 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Nike (-3,09 Prozent auf 73,10 USD), Salesforce (-1,49 Prozent auf 259,28 USD), Cisco (-1,19 Prozent auf 46,10 USD), McDonalds (-1,09 Prozent auf 248,35 USD) und Visa (-1,04 Prozent auf 267,54 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 192 259 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

