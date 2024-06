Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

Am Montag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,86 Prozent auf 19 530,86 Punkte nach. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,265 Prozent tiefer bei 19 648,23 Punkten, nach 19 700,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 523,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 723,20 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.05.2024, den Wert von 18 808,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 18 339,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 891,48 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 18,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 979,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 4,10 Prozent auf 34,28 USD), Diamondback Energy (+ 3,45 Prozent auf 197,46 USD), Mondelez (+ 2,24 Prozent auf 68,00 USD), Moderna (+ 2,20 Prozent auf 136,34 USD) und Amgen (+ 2,16 Prozent auf 314,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen NVIDIA (-5,33 Prozent auf 119,83 USD), DexCom (-5,25 Prozent auf 110,52 USD), Marvell Technology (-3,94 Prozent auf 69,06 USD), QUALCOMM (-3,75 Prozent auf 204,56 USD) und Netflix (-2,94 Prozent auf 665,93 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 144 876 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

