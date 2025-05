Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,51 Prozent höher bei 17 977,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,892 Prozent stärker bei 17 868,76 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 710,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 812,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 048,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,37 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 02.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 601,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19 627,44 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 02.05.2024, einen Wert von 15 840,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 6,76 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit DexCom (+ 16,17 Prozent auf 81,62 USD), Neogen (+ 11,65 Prozent auf 5,75 USD), EXACT Sciences (+ 9,31 Prozent auf 51,55 USD), Olympic Steel (+ 9,16 Prozent auf 34,92 USD) und JetBlue Airways (+ 8,68 Prozent auf 4,76 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Cumulus Media A (-18,95 Prozent auf 0,19 USD), Take Two (-6,66 Prozent auf 219,50 USD), inTest (-5,80 Prozent auf 5,85 USD), Columbia Sportswear (-4,24 Prozent auf 59,63 USD) und Apple (-3,74 Prozent auf 205,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43 245 844 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,831 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

