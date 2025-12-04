Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Der Handel in New York verläuft am vierten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,06 Prozent auf 25 591,92 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent höher bei 25 658,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 606,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 658,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 468,48 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,42 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 25 435,70 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 23 633,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21 492,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 22,01 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,02 Prozent auf 665,30 USD), Dollar Tree (+ 3,32 Prozent auf 116,67 USD), Constellation Energy (+ 3,28 Prozent auf 373,10 USD), AppLovin (+ 3,25 Prozent auf 683,73 USD) und Fortinet (+ 2,02 Prozent auf 84,44 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Intel (-4,68 Prozent auf 41,71 USD), Costco Wholesale (-3,45 Prozent auf 890,45 USD), Marriott (-3,02 Prozent auf 297,39 USD), Micron Technology (-3,00 Prozent auf 227,13 USD) und ON Semiconductor (-2,96 Prozent auf 55,46 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 241 057 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,61 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,39 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at